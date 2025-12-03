Чемпіон світу не дав Тоттенгему зганьбитися в грі з Ньюкаслом. Відео
«Сороки» двічі вели в рахунку
близько 9 годин тому
Фото - Getty Images
Ньюкасл та Тоттенгем розписали мирову в поєдинку 14 туру АПЛ. Гра на «Сент-Джеймс Парк» завершилась з рахунком 2:2.
Більшу частину гри команди не могли відкрити рахунок в зустрічі. Лише гол Бруну на 71-й хвилині став каталізатором подальших подій на полі.
Гостям не знадобилося багато часу на відновлення статус-кво. Центрбек «шпор» Ромеро прийшов на допомогу команді Томаса Франка.
В заключний відрізок гри обидві команди ще раз обмінялись голами: Гордон реалізував пенальті, призначений за фол проти Берна, а в компенсований час той-таки Ромеро ударом бісіклетою приніс нічию Тоттенгему.
АПЛ. 14 тур
Ньюкасл – Тоттенгем 2:2
Голи: Бруно, 71, Гордон, 86 (з пенальті) – Ромеро, 78, 90+5