Ньюкасл та Тоттенгем розписали мирову в поєдинку 14 туру АПЛ. Гра на «Сент-Джеймс Парк» завершилась з рахунком 2:2.

Більшу частину гри команди не могли відкрити рахунок в зустрічі. Лише гол Бруну на 71-й хвилині став каталізатором подальших подій на полі.

Гостям не знадобилося багато часу на відновлення статус-кво. Центрбек «шпор» Ромеро прийшов на допомогу команді Томаса Франка.

В заключний відрізок гри обидві команди ще раз обмінялись голами: Гордон реалізував пенальті, призначений за фол проти Берна, а в компенсований час той-таки Ромеро ударом бісіклетою приніс нічию Тоттенгему.

АПЛ. 14 тур

Ньюкасл – Тоттенгем 2:2

Голи: Бруно, 71, Гордон, 86 (з пенальті) – Ромеро, 78, 90+5