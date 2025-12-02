Миколенко допоміг Евертону взяти очки з Борнмутом
Віталій провів 90 хвилин
близько 10 годин тому
Віталій Миколенко / Фото - Getty Images
Борнмут в рамках 14 туру АПЛ вдома приймав Евертон. Команда Віталія Миколенка змогла оформити мінімальну перемогу в гостях.
Господарі могли вийти вперед наприкінці першого тайму, якби гол Крупі не скасували через офсайд.
Ближче до завершення гри свій шанс вдалося знайти Евертону, коли Гріліш протягнув м'яч до чужих воріт, змістився в центр, і м'яч з рикошетом від Діакіте опинився у воротах.
Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин.
АПЛ. 14 тур
Борнмут - Евертон 0:1
Гол: Гріліш, 78
Поділитись