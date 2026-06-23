Сергій Разумовський

Захисник Ігор Снурніцин не продовжить кар’єру в одеському Чорноморці. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, 26-річний футболіст більше не працює з командою Романа Григорчука та залишить Одесу, так і не підписавши контракт із клубом. Снурніцин перебував у розташуванні Чорноморця певний час і встиг провести кілька тренувань на базі в Совіньйоні, однак за їхніми підсумками тренерський штаб одеситів вирішив не продовжувати співпрацю з гравцем.

Таким чином, потенційний перехід захисника до Чорноморця не відбудеться. Попри досвід виступів на професійному рівні та статус чемпіона світу серед молодіжних збірних, Снурніцин не зумів переконати наставників команди у своїй готовності посилити склад перед наступними матчами.

Нагадаємо, влітку Ігор Снурніцин залишив Харків у статусі вільного агента. Після цього футболіст перебував у пошуку нового клубу та отримав можливість проявити себе в Одесі, однак до підписання повноцінної угоди справа не дійшла.

Снурніцин відомий українським уболівальникам насамперед завдяки виступам за молодіжну збірну України. У 2019 році він був частиною команди, яка тріумфувала на чемпіонаті світу U-20. Тоді українська збірна вперше в історії виграла цей турнір, а сам захисник здобув один із найвагоміших трофеїв у своїй кар’єрі.

Наразі подальше майбутнє Ігоря Снурніцина залишається невизначеним. Після відходу з розташування Чорноморця футболіст продовжить пошуки нового клубу, де зможе перезапустити кар’єру.

Нагадаємо, Чорноморець прагне підписати нападника Динамо та ще кількох гравців киян.