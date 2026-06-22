Сергій Разумовський

Нападник київського Динамо Владислав Герич може знову опинитися в складі одеського Чорноморця та продовжити кар’єру саме в цьому клубі. Про можливий варіант розвитку подій повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський, зазначивши, що переговори між сторонами ще можуть дати результат.

У попередньому сезоні 20-річний форвард уже захищав кольори Чорноморця на правах оренди, і саме його внесок став одним із чинників успішного повернення одеської команди до української Прем’єр-ліги. Герич добре проявив себе в складі «моряків», додавши атаці гостроти, руху та результативності.

Під час нинішнього літнього міжсезоння футболіст вирушив на збори разом із Динамо, які проходять в Австрії під керівництвом Ігоря Костюка. Водночас інтерес до нападника з боку Чорноморця зберігається, а головний тренер одеситів Роман Григорчук зацікавлений у тому, щоб знову бачити гравця у своїй команді.

За даними «ТаТоТаке», Чорноморець прагне не лише домовитися про нову оренду Герича, а й розглядає можливість взяти в одеський клуб ще когось із футболістів Динамо. Отже, «моряки» мають намір посилити склад одразу кількома виконавцями з київської команди.

У сезоні-2025/26 Герич провів за одеський клуб 24 матчі, в яких відзначився вісьмома забитими м’ячами та двома результативними передачами. За оцінкою Transfermarkt, його трансферна вартість становить 300 тисяч євро.