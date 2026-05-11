Сергій Разумовський

Нападник Реала Кіліан Мбаппе, найімовірніше, не має бажання проводити домашні матчі за мадридський клуб до завершення поточного сезону. Про це повідомив журналіст The Athletic Маріо Кортегана, посилаючись на джерело всередині іспанського гранда.

За інформацією джерела, у Реалі припускають, що французький форвард волів би уникнути появи на полі на домашньому стадіоні команди у матчах, які залишилися до кінця сезону. Причиною такої позиції може бути напружена атмосфера навколо футболіста та реакція частини вболівальників мадридського клубу.

Повідомляється, що під час окремих поєдинків уболівальники Реала неодноразово освистували Мбаппе. Така поведінка фанатів могла вплинути на емоційний стан гравця та його бажання знову виходити на поле перед домашньою аудиторією до завершення нинішньої кампанії.

Водночас ситуація ускладнюється ще й фізичним станом 27-річного нападника. Усередині клубу наразі немає остаточного розуміння, коли саме Мбаппе зможе повернутися до ігрового ритму після ушкодження напівсухожильного м’яза лівого стегна. Травма продовжує турбувати футболіста, а терміни його відновлення залишаються невизначеними.

Кіліан намагався форсувати повернення та відновитися до принципового матчу проти Барселони. Однак у підсумку нападник не встиг набрати необхідні кондиції та не потрапив до заявки Реала на цю гру. Це ще раз підтвердило, що медичний штаб клубу не готовий ризикувати здоров’ям одного з ключових гравців команди.

До завершення сезону Реалу залишилося провести три матчі в чемпіонаті Іспанії. Два з них мадридці мають зіграти на власному полі — проти Реала Ов’єдо та Атлетіка. Ще один поєдинок команда проведе на виїзді.

Попри непросту ситуацію навколо Мбаппе та проблеми зі здоров’ям, статистика француза у цьому сезоні залишається вражаючою. Нападник провів за Реал 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 41 гол і віддав 6 результативних передач. Таким чином, Мбаппе залишаєтьс

