Барселона – 13-разовий чемпіон Іспанії у XXI столітті
Каталонці за кількістю чемпіонств поступаються лише Баварії
близько 1 години тому
Барселона здобула 13-й титул чемпіона Іспанії у XXI столітті після перемоги над Реалом у матчі 35-го туру Ла Ліги.
За кількістю чемпіонств у провідних європейських лігах за цей період каталонський клуб поступається лише Баварії, яка вигравала Бундеслігу 19 разів.
До числа найуспішніших клубів XXI століття також входять ПСЖ та Ювентус, які здобули по 11 чемпіонських титулів у Франції та Італії відповідно. Реал має дев’ять перемог у Ла Лізі, тоді як Манчестер Сіті та Інтер вигравали свої національні чемпіонати по вісім разів.
