Усик прийняв виклик на поєдинок від Ф'юрі, трилогії бути?
Лідер хевівейту готовий провести ще один мегафайт з британцем
близько 5 годин тому
Усик та Ф'юрі / Фото - CNN
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українцем Олександр Усик (24-0, 15 КО) відповів на бажання колишнього чемпіона світу у хевівейті британця Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) провести третій поєдинок.
«Привіт, брате, я готовий будь-коли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія – де завгодно. Давай! Жадібне пузо – мій друг».
Боксери зустрічалися двічі у 2024 році – обидва поєдинки виграв українець рішенням суддів.
Раніше, жертва Усика готовий побитися з Ф'юрі.
