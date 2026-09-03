Сергій Разумовський

Криворізький Кривбас оголосив про дострокове розірвання контракту з хорватським лівим захисником Анте Бекавацом. Угоду припинено за обопільною згодою сторін, хоча чинний контракт футболіста був розрахований до 2028 року.

Двадцятичотирирічний Бекавац приєднався до Кривбасу влітку 2025 року. За час виступів у складі української команди захисник провів 22 офіційні матчі та відзначився двома результативними передачами.

У поточному сезоні головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен тричі випускав хорвата на поле в усіх турнірах. Результативними діями Бекавац не відзначався.

Відхід футболіста є відчутною втратою для оборони криворізької команди, адже Бекавац міг діяти на лівому фланзі захисту та забезпечувати конкуренцію на цій позиції. Водночас сторони вирішили припинити співпрацю ще до завершення терміну дії угоди.

Анте Бекавац є вихованцем Хайдука зі Спліта. До переходу в Кривбас він виступав за боснійський клуб Посуш'є. Саме українська команда стала для нього другим закордонним клубом у професійній кар’єрі.

За оцінкою Transfermarkt, трансферна вартість хорватського захисника становить 600 тисяч євро. Водночас наразі не повідомляється, у якому клубі Бекавац продовжить кар’єру.

Раніше Кривбас дізнався суперника в 1/16 фіналу Кубка України.