Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) вийшла до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США 2026 року.

У матчі другого раунду українка у двох сетах перемогла колишню третю ракетку світу та чемпіонку US Open 2017 року Слоан Стівенс (WTA 209).

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. За цей час Костюк виконала вісім подач навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала 4 з 10 брейк-пойнтів. Стівенс не зробила жодного ейсу, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала один брейк-пойнт із чотирьох.

Для Костюк ця перемога стала десятою в основній сітці американського Grand Slam.

US Open 2026. 1/32 фіналу

Марта Костюк (Україна) — Слоан Стівенс (США) — 6:1, 7:5

У наступному колі Костюк зіграє проти переможниці матчу між Кімберлі Біррелл (Австралія) та катериною александрованою.

Олійникова переможно дебютувала в основі US Open.