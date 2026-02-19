Полтавська Ворскла знову опинилася під санкціями ФІФА. Інформація про заборону на реєстрацію нових футболістів з’явилася в офіційному переліку клубів, до яких застосовано дисциплінарні заходи з боку Міжнародної федерації футболу.

Попри намагання керівництва під час зимової паузи врегулювати фінансові питання та погасити заборгованості перед колишніми гравцями, ситуацію виправити не вдалося. Виконувач обов’язків головного тренера Валерій Куценко навіть переглянув на зборах кількох потенційних новачків, однак через санкції клуб не може оформити їхні контракти.

Згідно з рішенням ФІФА, Ворскла не має права реєструвати нових футболістів протягом трьох найближчих трансферних вікон. Причина — фінансові борги перед колишніми гравцями та представниками тренерського штабу, які раніше працювали в полтавській команді. Покарання набуло чинності 18 лютого. Наразі в активі клубу вже п’ять трансферних банів від ФІФА.

Після 18 турів Першої ліги Ворскла має 21 очко та посідає дев’яте місце в турнірній таблиці. Наступний офіційний матч команда Валерія Куценка проведе 21 березня проти запорізького Металурга.