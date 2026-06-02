Сергій Разумовський

Портал Transfermarkt оновив оціночну вартість футболістів французької Ліги 1. Після оновлення захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний подешевшав на 5 мільйонів євро.

Тепер вартість українського центрального захисника оцінюється у 40 мільйонів євро. Раніше його цінник був на рівні 45 мільйонів.

Попри зниження вартості, Забарний у Лізі 1 отримував достатньо ігрової практики. У чемпіонаті Франції він провів 28 матчів, 26 із яких розпочинав у стартовому складі. Водночас у Лізі чемпіонів його роль була помітно меншою: сім матчів і лише 213 зіграних хвилин.

Натомість нападник Ліона та збірної України Роман Яремчук після оновлення Transfermarkt подорожчав. Його вартість зросла на 1 мільйон євро і тепер становить 3,5 мільйона.

У складі Ліона український форвард провів 14 матчів, у яких забив п’ять м’ячів та віддав одну результативну передачу. Така результативність вплинула на позитивне оновлення його вартості.

Раніше повідомлялося, що Ілля Забарний може перейти до Ліверпуля.