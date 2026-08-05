Сергій Разумовський

Нападник Наполі Ромелу Лукаку не приєднався до команди на передсезонному зборі. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у соціальній мережі X.

🚨⚠️ Napoli confirm Romelu Lukaku has not joined pre-season camp.



The official agreement is for extra days off to join in the upcoming days.



His agent, working for the best solution on the market with Atlanta United and more clubs keen. pic.twitter.com/Eu1Pq74EHp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

За офіційною домовленістю з клубом бельгійський форвард отримав кілька додаткових днів відпочинку. Очікується, що найближчими днями Лукаку приєднається до тренувального процесу команди.

Водночас майбутнє нападника в Наполі залишається невизначеним. Агент футболіста Федеріко Пасторелло вже працює над пошуком найкращого варіанту продовження кар’єри для свого клієнта.

За інформацією джерела, інтерес до бельгійського форварда проявляє Атланта Юнайтед. Також Лукаку перебуває у сфері уваги ще кількох клубів, які можуть зробити пропозицію щодо його трансферу.

Раніше керівництво Наполі провело зустріч із Пасторелло. Після переговорів сторони вирішили припинити співпрацю, тому бельгійський нападник, імовірно, шукатиме нову команду за межами Неаполя.

У минулому сезоні Лукаку провів за Наполі лише п’ять матчів. За цей час він забив один гол і отримав одну жовту картку.

Водночас нападник виступав за збірну Бельгії на чемпіонаті світу 2026 року. Бельгійці дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Іспанії з рахунком 1:2.

Лукаку взяв участь у всіх шести матчах бельгійської збірної на турнірі. На його рахунку три забиті м’ячі та одна результативна передача.