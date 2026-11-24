Після забитого м’яча футболіст продемонстрував жест, ніби відхиляє телефонний дзвінок. Згодом він опублікував в Instagram фотографію цього святкування й додав англомовний підпис із проханням більше йому не телефонувати.

Нападник збірної України Владислав Ванат допоміг Жироні здобути перемогу над Ейбаром у матчі другого дивізіону Іспанії. Українець відкрив рахунок, а каталонська команда зрештою виграла з рахунком 2:1 та піднялася на третю позицію в турнірній таблиці. Ванат відіграв 81 хвилину.

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Недоступний, більше мені не телефонуйте. Владислав Ванат

Каталонське видання Esport3 припустило, що таким чином Ванат міг відреагувати на своє використання у збірній України. Додатковим аргументом є значення слова call в англійській, адже тут може йтися як про телефонний дзвінок, так і про виклик до національної команди. Водночас сам нападник поки не пояснив значення жесту.

Під час останнього міжнародного вікна Ванат отримав виклик на матчі Ліги націй, однак не провів на полі жодної хвилини. У поєдинку проти Північної Ірландії, який українці програли, він залишився серед запасних. На гру з Грузією нападника навіть не внесли до заявки.

За інформацією іспанських журналістів, проблем зі здоров’ям у Ваната не було, тому його відсутність могла бути рішенням тренерського штабу. Через виклик футболіста до збірної Жирона також не могла скористатися його послугами в гостьовій зустрічі з Ов’єдо, яку каталонці виграли. Другий дивізіон Іспанії продовжує проводити матчі під час пауз для національних команд.

Від початку сезону збірна України зіграла шість офіційних матчів, а Ванат узяв участь лише в трьох. У поєдинку з Угорщиною він провів на полі майже годину. У другому турі Ліги націй нападник вийшов у стартовому складі, але був замінений після перерви. Один матч він пропустив через травму, ще в одному зіграв близько 30 хвилин, а в наступній зустрічі залишився в запасі. На шостий поєдинок Ваната не заявили.

Загалом нападник провів за національну команду 20 матчів і забив два голи.

На клубному рівні його результативність значно вища. У десяти матчах другого дивізіону Іспанії Ванат відзначився шістьма голами. В атаці Жирони він іноді грає разом з іншим українцем Олександром Пищуром. Саме Пищур віддав результативну передачу на Ваната в матчі проти Ейбара.