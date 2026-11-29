Червона картка вже на п'ятій хвилині та три пропущені голи. Ювентус пережив кошмар з Комо
Туринці майже весь матч провели вдесятьох
Комо здобув переконливу перемогу над Ювентусом у домашньому матчі 13-го туру італійської Серії А. Поєдинок з рахунком 3:0.
Гості опинилися у складному становищі вже на п'ятій хвилині зустрічі: нападник Ювентуса Коло Муані отримав пряму червону картку. Залишившись у меншості, туринці не змогли нав'язати супернику належну боротьбу.
Здавалося, команди підуть на перерву за нульового рахунку, проте незадовго до свистка Ніко Пас блискуче виконав штрафний і вивів господарів уперед – 1:0.
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У другому таймі Комо закріпив перевагу. На 63-й хвилині Дувікас подвоїв рахунок, а на 80-й оформив дубль, ефектно замкнувши момент ударом з льоту.
У підсумку Комо переміг із рахунком 3:0, здобув дев'яту перемогу в сезоні та повернувся на четверте місце турнірної таблиці Серії А, набравши 29 очок. Ювентус йде сьомим з 21 балом.
Серія А, 13-й тур
Комо – Ювентус – 3:0
Голи: Пас, 45+1, Дувікас, 64, 80.
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