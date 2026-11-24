Комо вирвав перемогу над АЕК та увірвався до топ-3 Ліги чемпіонів
Долю поєдинку вирішив один м’яч
Комо здобув мінімальну перемогу над АЕК в матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Команда Сеска Фабрегаса виграла з рахунком 1:0 завдяки голу Луїса Мільї після перерви.
Господарі активніше розпочали зустріч і мали перевагу, однак довго не могли втілити її в забиті м'ячі. Найкращий шанс відкрити рахунок отримав Лукас Да Кунья, але не реалізував пенальті. Наприкінці першого тайму грецьку команду від пропущеного гола врятував воротар Роберт Санчес, який здійснив два сейви.
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Розв'язка настала на 57-й хвилині. Луїс Мілья потужним ударом у верхній кут воріт не залишив шансів голкіперу гостей.
Надалі Комо міг закріпити перевагу. Ніко Пас мав нагоду подвоїти рахунок, але після його удару м'яч влучив у стійку. Попри це, підопічні Фабрегаса зберегли мінімальну перевагу до фінального свистка та здобули четверту перемогу в поточному сезоні змагань.
Наразі Колмо посідає третє місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши 12 очок. АЕК йде 31-м з трьома балами.
Ліга чемпіонів, 5-й тур
Комо – АЕК – 1:0
Гол: Мілья, 57.
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