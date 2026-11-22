Ювентус розгромив Венецію у матчі Серії А, забивши чотири голи за 18 хвилин
За туринців відзначилися Вольтемаде, Копмейнерс, Кабаль і Коло-Муані
Туринський Ювентус на власному полі переміг Венецією з рахунком 4:0 у поєдинку 12-го туру італійської Серії А, відправивши всі чотири м'ячі у ворота суперника за 18 хвилин.
Перша половина зустрічі минула без голів, проте після перерви господарі поля повністю домінували. У проміжку між 53-ю та 71-ю хвилинами туринці оформили розгром зусиллями Ніка Вольтемаде, Тена Копмейнерса, Хуана Кабаля та Рандаля Коло-Муані, який реалізував пенальті.
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Серія А. 12-й тур
Ювентус — Венеція — 4:0
Голи: Вольтемаде, 53, Копмейнерс, 59, Кабаль, 65, Коло-Муані, 71, з пен.
Відео MEGOGO
Свій наступний поєдинок туринці проведуть у Лізі Європи проти Омонії, після чого у внутрішньому чемпіонаті зустрінуться з Комо. Венеція у наступному турі Серії А зіграє проти Болоньї.
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