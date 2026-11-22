Денис Сєдашов

Туринський Ювентус на власному полі переміг Венецією з рахунком 4:0 у поєдинку 12-го туру італійської Серії А, відправивши всі чотири м'ячі у ворота суперника за 18 хвилин.

Перша половина зустрічі минула без голів, проте після перерви господарі поля повністю домінували. У проміжку між 53-ю та 71-ю хвилинами туринці оформили розгром зусиллями Ніка Вольтемаде, Тена Копмейнерса, Хуана Кабаля та Рандаля Коло-Муані, який реалізував пенальті.