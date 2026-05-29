Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера назвав причину повернення до складу синьо-жовтих 36-річного вінгера Динамо Андрія Ярмоленка через рік після останнього виклику.

Очевидно, я не можу знати тієї внутрішньої динаміки, яка панувала в роздягальні до мене. І я не думаю, що було б правильно багато про це говорити. На мій погляд, це був колектив, який пройшов чудовий шлях, зокрема й у плані результатів. Вони зіграли на чемпіонаті Європи і програли в плей-оф відбору на чемпіонат світу, як і Італія. Вихід на мундіаль не є чимось гарантованим – це важке завдання. Сила колективу – це те, на що я роблю велику ставку. Коли я раніше працював у збірній України, то фактор лідерства в тій групі гравців був дуже сильним. І я розраховую на це й зараз, не лише на Ярмоленка.

Степаненко у штабі саме з цієї причини. На мою думку, мати у штабі того, хто не лише знає багатьох хлопців, але й сам носив цю футболку, – це дуже цінно. Тарас був важливим лідером і він завжди ним залишався у своїх командах. Тому те натхнення, яке він може передати гравцям, є надзвичайно важливим. У цілому ми ще повернемося до питання Ярмоленка. Я не хочу уникати запитання, але справа не лише в Ярмоленку.

Мені, звісно, потрібно, щоб усі гравці трохи підвищили свій рівень у межах своїх можливостей, але насамперед потрібно, щоб збільшилося відчуття відповідальності. Я хочу з ними про це поговорити. Хочу відчути це у роботі. Це не повинно залежати лише від Ярмоленка чи іншого гравця. Ми всі маємо стати більш відповідальними.

Лідерство – це природна річ. Воно проявляється інстинктивно всередині колективу. Дуже важко призначити когось лідером, якщо він ним не є за своєю суттю. Динаміка групи вибудовується поступово, але всі повинні розуміти, що треба віддавати трохи більше. Є тихі лідери, яким не обов’язково багато говорити. Є ті, хто говорить більше.

Постать Андрія Ярмоленка, якого я знав у ті роки як футболіста, безперечно, може бути дуже важливим елементом з цього погляду, оскільки всі визнають його лідером. Він був капітаном київського «Динамо» – не знаю, скільки років – багато грав на міжнародному рівні. Проте я хочу наголосити, що Ярмоленко – це не лише про лідерство. Насамперед я його поважаю як футболіста. А поважати його як футболіста означає також розуміти, що він уже не той Ярмоленко, яким був п’ять років тому. Але він настільки розумний, що сам це чудово знає.

Бути гравцем національної збірної означає, що ти не в клубі, де граєш цілий рік. Ти можеш бути тут зараз, а на наступний збір можеш не потрапити. Ти можеш зіграти два матчі, а можеш не зіграти й десяти хвилин. Ярмоленко є футболістом у всіх сенсах. Це нормально, що стосунки можуть відрізнятися з гравцями, які мають більше досвіду порівняно з молодшими. Це є в кожній роздягальні.

Проте сьогодні для мене він гравець, який виступає в чемпіонаті України і якого абсолютно заслужено можна викликати. З його здоров’ям усе гаразд, він не травмований. І це той гравець, який, я впевнений, зможе зробити свій внесок. Якщо він також допоможе мені, а точніше команді, створити єдність, я впевнений, що це буде величезною додатковою цінністю від Андрія.