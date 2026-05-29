Збірна України вперше з початку повномасштабного вторгнення проводить тренувальний збір вдома
Синьо-жовті готуються до товариських матчів у Винниках
близько 1 години тому
Фото: УАФ
Національна збірна України з футболу офіційно розпочала підготовчий збір напередодні чергових товариських поєдинків. Головною особливістю цього етапу підготовки стало те, що синьо-жовті вперше після початку повномасштабного вторгнення рф зібралася саме на території України.
Тренувальний табор українці проводять у Винниках на Львівщині. Самі ж контрольні поєдинки українська команда проведе на виїзді.
31 травня підопічні Андреа Мальдери зіграють у Вроцлаві проти збірної Польщі. Наступний спаринг запланований на 7 червня — у місті Оденсе українці протистоятимуть команді Данії.
Мальдера — про критерії відбору до збірної України: «Мушу розширити знання про гравців».