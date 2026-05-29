Денис Сєдашов

Національна збірна України з футболу офіційно розпочала підготовчий збір напередодні чергових товариських поєдинків. Головною особливістю цього етапу підготовки стало те, що синьо-жовті вперше після початку повномасштабного вторгнення рф зібралася саме на території України.

Тренувальний табор українці проводять у Винниках на Львівщині. Самі ж контрольні поєдинки українська команда проведе на виїзді.

31 травня підопічні Андреа Мальдери зіграють у Вроцлаві проти збірної Польщі. Наступний спаринг запланований на 7 червня — у місті Оденсе українці протистоятимуть команді Данії.

