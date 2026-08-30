Павло Василенко

У Одесі відбувся матч четвертого туру української Прем'єр-ліги, в якому місцевий Чорноморець здолав криворізький Кривбас з рахунком 1:0.

«Джокером» команди Романа Григорчука став Віталій Фарасеєнко, який вийшов на заміну на 55-й хвилині. На 77-й хвилині він пройшов вперед і наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, влучивши з лівої ноги в дальній верхній кут Кривбаса.

Наразі Чорноморець посідає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки. Кривбас йде восьмим з чотирма балами.

УПЛ, 4-й тур

Чорноморець – Кривбас – 1:0

Гол: Фарасеєнко, 77.