Павло Василенко

У матчі третього туру Української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі приймав київський Лівий Берег. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.

На 18-й хвилині рахунок відкрили господарі завдяки точному удару венесуельця Якссона Ріваса, для якого цей гол став дебютним за Кривбас.

На другий тайм команди вчасно не вийшли. У Кривому Розі була повітряна тривога, яка тривала дві години.

У другому таймі Кривбас залишився у меншості – на 60-й хвилині червону карту отримав Боржес, а через 11-ть хвилин Лівий Берег відігрався: відзначився Сідней.

Наразі Кривбас посідає п’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши чотири очки. Лівий Берег йде 11-м з двома балами.

УПЛ, 3-й тур

Кривбас – Лівий Берег – 1:1

Голи: Рівас, 18 – Сідней, 71.