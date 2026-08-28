Сергій Разумовський

Одеський Чорноморець домовився з Поліссям про оренду півзахисника Максима Мельниченка. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Двадцятиоднорічний футболіст має найближчим часом приєднатися до команди Романа Григорчука. Мельниченко є вихованцем школи Чорноморця, тож новий перехід стане для нього поверненням до рідного клубу.

Спочатку повідомлялося, що одесити можуть орендувати Борела Томандзотто. Однак конголезський футболіст досі відновлюється після ушкодження, тому сторони вирішили зупинитися на кандидатурі Мельниченка.

Українець здатен зіграти одразу на трьох позиціях – центрального захисника, опорного півзахисника та інсайда. У Чорноморці його розглядають передусім як потенційне посилення середини поля.

Раніше Мельниченко був капітаном юнацької команди одеського клубу, а також виступав за молодіжну збірну України. У складі команди U-20 синьо-жовтих у статусі капітана вийшов із групи на чемпіонаті світу-2025. Питання про його оренду обговорювали ще раніше, однак остаточне рішення відклали через травму, якої футболіст зазнав під час зборів Полісся в Австрії.

Тепер після відновлення Мельниченко має продовжити кар’єру в Чорноморці. Для одеситів це можливість посилити склад молодим універсальним гравцем, який добре знайомий із клубною системою.