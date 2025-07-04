Чорноморець може підписати двох гравців Ворскли
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близько 2 годин тому
Владислав Кулач. Фото: ФК Ворскла
Чорноморець у це літнє трансферне вікно планує підписати двох гравців полтавської Ворскли, повідомляє ТаТоТаке.
Головний тренер одеситів Олександр Кучер хотів би бачити у своїй команді півзахисника Артема Челядіна та нападника Владислава Кулача.
Зазначається, що для цього 25-річному хавбеку та 32-річному форварду треба остаточно вирішити юридичні питання з керівництвом Ворскли.
Повідомляється, що контракти обох футболістів з полтавським клубом спливають за рік.
За підсумками минулого сезону Ворскла та Чорноморець вилетіли у Першу лігу.