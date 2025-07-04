Павло Василенко

Нападник Ворскли Владислав Кулач ухвалив рішення припинити співпрацю з полтавським клубом, незважаючи на чинний контракт до 30 червня 2026 року.

За інформацією UA-Football, 32-річний український форвард залишив розташування Ворскли і має намір продовжити кар'єру в іншій команді. Одним з претендентів на Кулача вважається одеський Чорноморець, який також вилетів до Першої ліги.

Досвідчений футболіст повернувся до полтавського клубу в січні цього року і домовився про співпрацю з Ворсклою на правах вільного агента. За півроку Кулач провів вісім матчів, в яких забив один м’яч.