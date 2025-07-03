Два клуби УПЛ претендують на гравця Чорноморця
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близько 2 годин тому
Фото: ФК Чорноморець
ФК Кудрівка та Оболонь зробили пропозиції Чорноморцю щодо Ярослава Кисіля. Про це повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.
Взимку 22-річний фланговий захисник предметно зацікавив Ворсклу, але після вильоту полтавського клубу з УПЛ цей трансфер став неактуальним.
Контракт Кисіля з Чорноморцем дійсний до 30 червня 2027 року. Портал Тransfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.
У минулому сезоні захисник провів за «моряків» 38 матчів у всіх турнірах.