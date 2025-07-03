Павло Василенко

Нападник Ворскли Денис Ндукве може стати гравцем Вереса. Форвард веде переговори з рівненським клубом, який бачить в гравцеві потенційне підсилення атакуючої лінії команди. Про це повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту.

25-річний Ндукве також відомий виступами за харківський Металіст 1925, Краматорськ, Чайку (Петропавлівська Борщагівка), Звягель і житомирське Полісся.

У складі Ворскли на його рахунку п'ять голів і дві результативні передачі в 31 матчі.

Контракт форварда з полтавським колективом розрахований до 30 червня 2027 року.