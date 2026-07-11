Сергій Разумовський

Гамбійський форвард Мохамаду Канте продовжив контракт із донецьким Шахтарем, однак не вирушив разом із першою командою на навчально-тренувальні збори.

Як повідомляє Sport.ua, наразі молодий легіонер перебуває у розташуванні одеського Чорноморця. Головний тренер «моряків» Роман Григорчук та його тренерський штаб вирішили взяти нападника на перегляд.

Подальше майбутнє Канте залежатиме від того, як він проявить себе в одеській команді. Шахтар готовий відпустити юного форварда в оренду, адже в донецькому клубі хочуть, щоб футболіст отримав можливість грати та розвиватися саме на рівні Української Прем’єр-ліги.

Мохамаду Канте приєднався до академії Шахтаря у 2024 році. У сезоні-2025/26 нападник виступав за команду Шахтар U-19, з якою став чемпіоном юнацької першості України. Крім командного успіху, Канте відзначився і потужною індивідуальною результативністю. Гамбійський форвард став найкращим бомбардиром Національної ліги U-19, забивши 28 голів у 28 матчах.

Цей показник став абсолютним рекордом юнацького чемпіонату України. Попереднє досягнення належало нападнику київського Динамо Матвію Пономаренку, який свого часу забив 24 м’ячі.