Сергій Разумовський

У ніч з 11 на 12 липня відбудеться ще один матч чвертьфінальної стадії чемпіонату світу-2026. Збірна Аргентини зіграє проти Швейцарії та спробує зробити наступний крок до півфіналу світової першості.

Поєдинок пройде на Ерроухед-Стедіум у Канзас-Сіті, штат Міссурі, США. Початок зустрічі запланований на 04:00 за київським часом. Головним арбітром матчу призначено португальця Жоау Піньєйру.

Аргентина підійшла до плейоф після дуже впевненого виступу на груповому етапі. Команда виграла всі три матчі у своєму квартеті та продемонструвала якісний баланс між атакою і обороною. Спочатку аргентинці розгромили Алжир з рахунком 3:0, потім обіграли Австрію 2:0, а в заключному турі групового етапу перемогли Йорданію 3:1.

У матчах на виліт шлях Аргентини став значно складнішим. В 1/16 фіналу команда зустріла серйозний опір з боку Кабо-Верде. Основний час того поєдинку завершився внічию, однак в овертаймі аргентинці зуміли дотиснути суперника та перемогли 3:2.

Схожий за драматургією матч Аргентина провела і в 1/8 фіналу проти Єгипту. Команда опинилася у складній ситуації, поступаючись 0:2, але змогла переламати хід зустрічі. Аргентинці відігралися та в підсумку здобули перемогу з рахунком 3:2, продемонструвавши характер і здатність реагувати на кризові моменти навіть у матчах високого тиску.

Швейцарія також пройшла до чвертьфіналу після непростого турнірного шляху. Команда Мурата Якіна розпочала виступи на чемпіонаті світу з нічиєї проти Катару 1:1. Після цього швейцарці додали в якості гри та здобули дві перемоги поспіль на груповому етапі.

У другому турі Швейцарія впевнено обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 4:1, а згодом перемогла Канаду 2:1. Завдяки цим результатам команда вийшла до плейоф і продовжила боротьбу за вершину Мундіалю.

В 1/16 фіналу швейцарська збірна зустрілася з Алжиром і перемогла з рахунком 2:0. У наступному раунді на команду чекала Колумбія. Основний та додатковий час завершилися без забитих голів, а доля путівки до чвертьфіналу вирішувалася у серії пенальті. Швейцарія виявилася точнішою, перемігши 4:3.

Матч Аргентина – Швейцарія обіцяє бути напруженим протистоянням двох команд, які по-різному пройшли попередні стадії. Аргентина яскраво стартувала на груповому етапі, але у плей-оф уже двічі була змушена долати серйозні труднощі. Швейцарія, своєю чергою, підтвердила репутацію організованої та дисциплінованої команди, яка вміє грати прагматично й витримувати тиск у вирішальні моменти.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч Аргентина – Швейцарія, а також інші поєдинки чемпіонату світу-2026 на платформі MEGOGO. У кабельних мережах трансляція гри буде доступна на телеканалі MEGOGO Спорт.