Павло Василенко

Пресслужба донецького Шахтаря повідомила про підписання нового контракту з 19-річним гамбійським форвардом Мохамаду Канте. Нова угода з молодим талантом розрахована до 30 червня 2031 року.

У сезоні 2025/26 Канте встановив рекорд результативності по голам за сезон у чемпіонаті України U-19. Форвард протягом 28 матчів Національної ліги забив 28 м’ячів, перевершивши досягнення нападника Динамо Матвія Пономаренка у кампанії 2023/24 (24 голи).

Гамбійський форвард перебрався до Шахтаря ще у 2024 році. Свій футбольний шлях Мохамаду розпочинав у Другій лізі Футбольної федерації Гамбії, де виступав за Джем Сіті.

Пізніше Канте встиг пограти за третьоліговий Сабі Юнайтед, після чого перебрався до Вагаду, в складі якого став найкращим бомбардиром клубу. Саме звідти гамбієць і перейшов до академії донецького клубу.