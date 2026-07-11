Сергій Разумовський

У ніч з 11 на 12 липня відбудеться один із найцікавіших матчів чвертьфінальної стадії чемпіонату світу-2026. Збірна Норвегії зустрінеться з Англією у боротьбі за вихід до півфіналу турніру.

Поєдинок прийматиме Хард Рок Стедіум у Флориді, США. Стартовий свисток пролунає о 00:00 за київським часом. Обслуговуватиме зустріч французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном.

Норвегія вийшла до плейоф з другого місця у групі I. На груповому етапі команда здобула дві перемоги та зазнала однієї поразки. Спочатку норвежці впевнено обіграли Ірак з рахунком 4:1, після чого у результативному матчі впоралися із Сенегалом 3:2. Єдиної поразки на цій стадії Норвегія зазнала у грі проти Франції, поступившись 1:4.

У матчах на виліт норвезька збірна продемонструвала стабільність і характер. Спершу команда пройшла Кот-дʼІвуар, перемігши 2:1, а потім з таким самим рахунком здолала Бразилію. Саме перемога над бразильцями стала одним із найгучніших результатів попередньої стадії та підтвердила, що Норвегія здатна боротися з суперниками найвищого рівня.

Англія, своєю чергою, провела груповий етап без поразок і посіла перше місце у квартеті L. Англійці розпочали турнір із перемоги над Хорватією 4:2, після чого впевнено обіграли Панаму 2:0. У заключному матчі групи команда зіграла внічию з Ганою 0:0, однак цього вистачило для виходу до плейоф з першої позиції.

На стадії матчів на виліт Англія також пройшла непростий шлях. Спочатку команда перемогла ДР Конго з рахунком 2:1, а в наступному раунді здолала Мексику 3:2. Обидва поєдинки вийшли напруженими, однак англійці зуміли використати свої моменти та підтвердити статус одного з претендентів на високі місця на турнірі.

Історія очних протистоянь між Норвегією та Англією в межах кваліфікації чемпіонату світу налічує чотири матчі. Перевага за кількістю перемог наразі на боці норвежців: вони двічі обігрували англійців. Англія здобула одну перемогу, ще один поєдинок завершився внічию.

Майбутній матч обіцяє бути принциповим не лише через статус чвертьфіналу, а й через контраст у турнірному шляху команд. Норвегія вже вибила з боротьби Бразилію та підходить до гри з потужним психологічним імпульсом. Англія ж зберігає стабільність, має глибокий склад і досвід виступів у вирішальних стадіях великих турнірів.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч Норвегія – Англія, а також інші поєдинки чемпіонату світу-2026 на платформі MEGOGO. У кабельних мережах трансляція гри буде доступна на телеканалі MEGOGO Спорт.