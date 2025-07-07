Чорноморець переграв Реал Фарму у контрольному матчі
Доля поєдинку вирішилася у другому таймі
близько 2 годин тому
7 липня 2025 року Чорноморець провів товариський матч проти Реал Фарми. Гра відбулася в Одесі на базі у Совіньйоні.
Основні події зустрічі сталися у другому таймі. Пшеничнюк відкрив рахунок після прострілу Сухаря – 1:0. Через 17 хвилин Попов подвоїв перевагу ефектним ударом через себе у падінні – 2:0. Згодом Єрмаков забив третій м’яч, зігравши першим на добиванні – 3:0.
Реал Фарма відквитав один гол після розіграшу штрафного удару: Романюк та Гайваненко боролися за верхову подачу, і м’яч опинився у ближньому куті воріт Чорноморця – 3:1.
Наступний спаринг моряки проведуть 9 липня у Львові проти місцевого Руха.
Контрольний матч. 7 липня
Чорноморець (Одеса) - Реал Фарма (Одеса) 3:1
Голи: Пшеничнюк (59), Попов (76), Єрмаков (80) – Гайваненко (88).
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