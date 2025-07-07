7 липня 2025 року Чорноморець провів товариський матч проти Реал Фарми. Гра відбулася в Одесі на базі у Совіньйоні.

Основні події зустрічі сталися у другому таймі. Пшеничнюк відкрив рахунок після прострілу Сухаря – 1:0. Через 17 хвилин Попов подвоїв перевагу ефектним ударом через себе у падінні – 2:0. Згодом Єрмаков забив третій м’яч, зігравши першим на добиванні – 3:0.

Реал Фарма відквитав один гол після розіграшу штрафного удару: Романюк та Гайваненко боролися за верхову подачу, і м’яч опинився у ближньому куті воріт Чорноморця – 3:1.

Наступний спаринг моряки проведуть 9 липня у Львові проти місцевого Руха.

Контрольний матч. 7 липня

Чорноморець (Одеса) - Реал Фарма (Одеса) 3:1

Голи: Пшеничнюк (59), Попов (76), Єрмаков (80) – Гайваненко (88).