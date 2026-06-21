Сергій Разумовський

Чорноморець продовжує працювати над підсиленням складу та зосередив увагу на флангових позиціях. Одеський клуб переглядає і запрошує футболістів, які можуть додати команді варіативності на краях поля. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

У тренуванні команди в Совіньйоні взяли участь два потенційні новачки. Йдеться про лівого захисника Сергія Корнійчука, а також Ігоря Снурніцина, який також здатен зіграти на цій позиції.

21-річний Корнійчук, який належить Поліссю, має продовжити кар’єру в Чорноморці згідно з домовленістю між клубами. Для одеситів це може стати одним із кроків у напрямку оновлення та розширення кадрового вибору на лівому фланзі оборони.

Що стосується 26-річного чемпіона світу U-20 2019 року, то футболіст уже пройшов медичний огляд. Очікується, що він перебереться до Одеси у статусі вільного агента. Колишній гравець Харкова може бути корисним не лише на фланзі захисту, а й у центрі оборони, оскільки здатен закрити позицію лівоногого центрального захисника.

Крім того, Чорноморець веде активні переговори з Колосом щодо вінгера Даниїла Алефіренка. 26-річний футболіст уже має досвід виступів за одеську команду. Навесні 2023 року він грав у Чорноморці на правах оренди та провів дуже результативний відрізок: у 14 матчах забив 8 голів.

Алефіренко є універсальним гравцем атакувальної лінії та може діяти як на правому, так і на лівому фланзі. Інтерес до нього також проявляла Олександрія, а останнім часом футболіст потрапив до сфери уваги Оболоні.

Раніше нападник Олексій Хобленко звинуватив Чорноморець у непогашених боргах і назвав клуб «клоунами».