Сергій Разумовський

Колишній нападник київського Динамо Олексій Хобленко залишив одеський Чорноморець після завершення співпраці з клубом.

Одеський клуб офіційно повідомив про розставання одразу з вісьмома футболістами. Серед гравців, які залишили команду, опинився і 29-річний український форвард Хобленко.

Після оголошення про відхід футболіст емоційно відреагував на публікацію Чорноморця в Instagram. У коментарях під дописом клубу він залишив різке повідомлення:

«Верніть гроші, клоуни», – написав Олексій у відповідь на повідомлення про свій відхід. Олексій Хобленко

Згодом цей коментар було видалено з офіційної сторінки одеського клубу в Instagram. Його реакція може свідчити про наявність фінансових претензій до одеського клубу, однак офіційних пояснень щодо ситуації сторони наразі не надали.

Хобленко раніше виступав за низку українських клубів, зокрема за Динамо, Чорноморець, Дніпро-1, Кривбас, Карпати та інші команди.