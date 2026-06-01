Сергій Разумовський

У заключному турі української Першої ліги основна увага була прикута до боротьби за підвищення в класі, адже одразу шість поєдинків відбувалися паралельно. Ще одна зустріч була зіграна раніше. Саме за підсумками цього туру остаточно визначилася команда, яка здобула другу пряму путівку до Української Прем’єр-ліги, а також стали відомі учасники перехідних матчів.

Окремо варто згадати матч Ворскли та Поділля, який відбувся в суботу, 30 травня. Полтавська команда завершила його внічию з рахунком 1:1. Для Ворскли ця гра стала останньою на професіональному рівні, адже згодом з’явилася інформація, що ПФЛ відмовила клубу в наданні атестату для участі у професіональних змаганнях. У цьому поєдинку Поділля вийшло вперед після автоголу Чібуезе на 51-й хвилині, а вже у компенсований час Сердюк врятував для полтавців нічию.

Перша ліга, 30-й тур

Ворскла – Поділля 1:1

Голи: Сердюк, 90+2 – Чібуезе, 51 (автогол)

В інших матчах туру Фенікс-Маріуполь на своєму полі впевнено здолав Вікторію. Господарі швидко зробили результат, забивши двічі ще в першій половині зустрічі. Спочатку на 14-й хвилині відзначився Сидоренко, а вже за чотири хвилини перевагу своєї команди закріпив Оріховський. У підсумку матч завершився з рахунком 2:0.

Прикарпаття на виїзді не залишило шансів Пробою, оформивши переконливу перемогу з рахунком 3:0. Початок розгрому поклав Цюцюра. Ще до перерви перевагу гостей збільшив Трофимюк, а в другому таймі Француз поставив остаточну крапку в цьому протистоянні.

Агробізнес у своєму матчі мінімально переграв Чернігів. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий Толочком на 29-й хвилині. Чернігів, попри поразку, уникнув участі у перехідних матчах, що стало можливим через проблеми в інших українських клубах.

Інгулець у домашньому поєдинку на новому стадіоні приймав Лівий Берег, але не зміг досягти позитивного результату. Гості виглядали переконливіше й здобули перемогу з рахунком 3:1. Рахунок у матчі відкрив Шастал ще до перерви. У другій половині зустрічі Лівий Берег розвинув свій успіх завдяки голам Вікентія Волошина та Назара Волошина. Інгулець відповів лише одним точним ударом Тузенка, якого виявилося недостатньо, аби повернути інтригу.

ЮКСА в заключному турі яскраво завершила сезон, здобувши велику домашню перемогу над тернопільською Нивою. Господарі вийшли вперед уже на п’ятій хвилині після голу Ждановича. Наприкінці першого тайму Емере подвоїв перевагу своєї команди, а в середині другої половини гри Ситников довів рахунок до розгромного — 3:0.

Найбільша увага була прикута до зустрічі в Одесі, де Чорноморець приймав Металіст. Саме цей матч мав ключове значення в боротьбі за пряму путівку до УПЛ. «Моряки» зуміли досягти мінімальної, але надзвичайно важливої перемоги з рахунком 1:0. Єдиний м’яч у другому таймі забив Герич, який реалізував пенальті на 63-й хвилині. Цей результат дозволив команді Романа Григорчука виконати головне завдання та оформити вихід до елітного дивізіону.

Фенікс-Маріуполь – Вікторія 2:0

Голи: Сидоренко, 14, Оріховський, 18

Пробій – Прикарпаття 0:3

Голи: Цюцюра, 16, Трофимюк, 42, Француз, 72

Агробізнес – Чернігів 1:0

Голи: Толочко, 29

Інгулець – Лівий Берег 1:3

Голи: Тузенко, 77 – Шастал, 36, Волошин Вікентій, 73, Волошин Назар, 85

ЮКСА – Нива Тернопіль 3:0

Голи: Жданович, 5, Емере, 45+1, Ситников, 72

Чорноморець – Металіст 1:0

Голи: Герич, 63 (пен.)

Турнірна таблиця

Чорноморець завершив сезон із 65 очками та на два пункти випередив Лівий Берег у боротьбі за другу пряму путівку до української Прем’єр-ліги. Київська команда тепер буде змушена пробиватися до еліти через перехідні матчі, де її суперником стане Олександрія. У ще одному стиковому протистоянні Агробізнес зіграє проти Кудрівки.

Поділля та Металург залишають другий за рангом дивізіон України. А до нього піднімаються одразу чотири команди – чемпіон Куликів-Білка, срібний призер Локомотив, а також дублі Полісся та Колоса. Останні два уникнули перехідних матчів через те, що Рух заявиться на Другу лігу, а Ворскла втратила професійний статус.