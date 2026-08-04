Сергій Разумовський

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може змінити клуб після того, як наприкінці липня з нього зняли дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. За інформацією The Athletic, українським футболістом цікавляться клуби з провідних чемпіонатів Європи.

За даними джерела, інтерес до 25-річного Мудрика проявляють команди з Англії, Італії, Німеччини та Іспанії. Водночас Страсбур наразі не розглядається як можливий наступний клуб українця.

Мудрик і Челсі можуть розглянути два основні варіанти співпраці з потенційними претендентами – оренду або повноцінний трансфер. Остаточне рішення щодо майбутнього футболіста може бути ухвалене в останній тиждень трансферного вікна.

Представники Мудрика працюють спільно з Челсі, щоб визначити найкращий варіант для подальшого розвитку кар’єри українця. Важливими чинниками під час вибору нового клубу можуть стати регулярна ігрова практика, рівень конкуренції та можливість поступово повернутися до попередньої форми.

У грудні 2024 року в організмі Мудрика виявили заборонений препарат мельдоній. Після цього футболіст не міг брати участь в офіційних матчах.

До дискваліфікації українець провів за Челсі 73 поєдинки, у яких забив 10 голів і віддав 11 результативних передач. Мудрик перебрався до лондонського клубу з Шахтаря та розглядався як один із перспективних гравців атакувальної лінії команди.

Востаннє він виходив на поле в офіційному матчі наприкінці листопада 2024 року. Тоді Челсі на виїзді переміг Гайденгайм із рахунком 2:0 у груповому етапі Ліги конференцій сезону-2024/25. У тому поєдинку Мудрик забив один із голів лондонської команди.

Раніше Мудрик офіційно повернувся до розташування Челсі.