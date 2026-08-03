Сергій Разумовський

Футбольна асоціація Англії наприкінці липня офіційно завершила дисциплінарне провадження щодо українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Відповідне рішення означає, що розгляд справи стосовно 25-річного футболіста завершено, а Мудрик може повернутися до повноцінної роботи в розташуванні клубу.

3 серпня українець приєднався до тренувального табору Челсі в Гонконгу. Лондонська команда нині проводить там передсезонний збір і готується до нового футбольного сезону.

Пресслужба синіх опублікувала фотографії та відеоматеріали, на яких видно Мудрика в розташуванні команди. Вінгер тренується разом із партнерами та поступово набирає необхідні фізичні кондиції після вимушеної паузи.

Найближчим часом Мудрик може отримати можливість зіграти за Челсі у товариських матчах. Такі поєдинки допоможуть українцеві повернутися до ігрового ритму, оцінити його фізичну готовність і підготуватися до офіційних зустрічей нового сезону.

Очікується, що остаточне рішення щодо участі футболіста в контрольних матчах ухвалить тренерський штаб Челсі. Воно залежатиме від стану Мудрика, його готовності до навантажень і планів команди на передсезонний період.

Раніше знайшовся новий претендент на Мудрика.