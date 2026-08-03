Він просто сяє від щастя! Мудрик офіційно повернувся до розташування Челсі. Фото і відео
Просто подивіться наскільки українець радий своєму прибуттю до команди
Футбольна асоціація Англії наприкінці липня офіційно завершила дисциплінарне провадження щодо українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Відповідне рішення означає, що розгляд справи стосовно 25-річного футболіста завершено, а Мудрик може повернутися до повноцінної роботи в розташуванні клубу.
3 серпня українець приєднався до тренувального табору Челсі в Гонконгу. Лондонська команда нині проводить там передсезонний збір і готується до нового футбольного сезону.
Пресслужба синіх опублікувала фотографії та відеоматеріали, на яких видно Мудрика в розташуванні команди. Вінгер тренується разом із партнерами та поступово набирає необхідні фізичні кондиції після вимушеної паузи.
Найближчим часом Мудрик може отримати можливість зіграти за Челсі у товариських матчах. Такі поєдинки допоможуть українцеві повернутися до ігрового ритму, оцінити його фізичну готовність і підготуватися до офіційних зустрічей нового сезону.
Очікується, що остаточне рішення щодо участі футболіста в контрольних матчах ухвалить тренерський штаб Челсі. Воно залежатиме від стану Мудрика, його готовності до навантажень і планів команди на передсезонний період.