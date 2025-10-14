Напередодні відбулися поєдинки 7 туру європейського відбору ЧС-2026 в групі J.

Уельс не зміг зупинити Бельгію на шляху до лідерства у своїй групі. Британці, забивши першими, лише розлютили червоних дияволів, які перед заключними турами утримують лідерство.

В паралельному поєдинку Північна Македонія могла збільшити відрив від Уельсу, проте ледь примудрилась не програти Казахстану, який виборов нічию на Балканах.

Кваліфікація ЧС-2026. 7 тур. Група J

Уельс - Бельгія 2:4

Голи: Родон, 8, Бродхед, 89 - Де Брюйне, 18 (з пенальті), 76 (з пенальті), Меньє, 24, Троссард, 90

Маліновський і Гуцуляк асистували один одному, подарувавши збірній України перемогу над Азербайджаном.