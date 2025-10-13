Колишній тренер Колоса Олександр Поздєєв у ексклюзивному інтерв’ю XSPORT поділився аналізом майбутнього матчу четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.

Настрій всередині збірної точно покращився. Було багато критики. Зараз це можна конвертувати собі в плюс. Тиск завжди буде присутнім. В нашій грі нічого не змінилось, крім повернення Миколенка та Малиновського, які нам дуже допомогли. Мені не подобається, що ми пропустили 3 в Рейк'явіку.

Ілля Забарний при старших хлопцях може ще соромитись бути лідером. В ПСЖ він тільки обживається в цій ролі, оскільки бути лідером це потрібно на полі та в роздягальні показувати.

Велетень? У Влада класний дриблінг, непогано розхитує захисників (Поздєєв працював з Велетнем в Колосі, – прим. XSPORT). Якщо він буде з такою мотивацією працювати, є всі шанси закріпитись у збірній.

Через відсутність Циганкова, Мудрика, Ярмоленка, є вікно можливостей поборотись за місце в збірній на тлі проблем з вінгерами. Велетень, Волошин, Брагару можуть поконкурувати за цю позицію. Я б ще сюди додав Хланя, який нещодавно забив за Гурнік.

Щодо Реброва, я помітив, що Сергій Станіславович не дуже полюбляє спілкуватись з медіа і це створює для нього дискомфорт. Наш народ полюбляє клювати того, хто впав, забуваючи про повагу до тренера, який досягав результату в різних командах та чемпіонатах.

Як молодому тренеру мені цікаво стежити за Ребровим, як працюючи тренером збірної можна побудувати свою гру, коли в твоєму розпорядженні лише кілька днів підготовки. Є різні підходи, але тренера оцінюють по результату. Не побоюсь сказати, що до роботи в збірній Ребров виявився не готовим, але з цим багажем він тільки стане ще сильнішим, коли його каденція підійде до завершення.