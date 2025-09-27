Сергій Стаднюк

Завершилися найцікавіші матчі суботи, 27 вересня, у п’ятому турі німецької Бундесліги.

Майнц приймав Боруссію: гості здобули впевнену перемогу 2:0. Уже в першому таймі команда з Дортмунда вирішила долю зустрічі. На 27-й хвилині Свенссон відкрив рахунок, а незадовго до перерви Адеємі подвоїв перевагу. Господарі намагалися повернути інтригу, але поставило хрест на всіх намаганнях вилучення голкіпера Центнера в середині другої 45-хвилинки, після чого Майнц так і не зумів дати гідну відповідь.

Вольфсбург і РБ Лейпциг зіграли напружений поєдинок, у якому єдиний гол визначив результат. Вже на 8-й хвилині Бакайоко влучно пробив і вивів гостей уперед. Наприкінці матчу «бики» могли закріпити успіх, але Баумґартнер на 90-й хвилині не реалізував пенальті. Попри це, команда з Лейпцига втримала перемогу й забрала три очки.

Санкт-Паулі вдома чинив гідний опір чемпіону позаминулого сезону Баєру, але все ж поступився 1:2. На 25-й хвилині Тапсоба відкрив рахунок на користь «фармацевтів», проте господарі швидко відповіли точним ударом Валя. По перерві вирішальним став момент у середині тайму, коли Поку оформив другий гол для підопічних Юльманна, який і приніс команді з Леверкузена перемогу.

Боруссія набрала 13 очок і наблизилася до лідера Баварії на відстань у два бали. Лейпциг (12) – третій, Баєр (8) – четвертий, Санкт-Паулі (7) – шостий.

Бундесліга, сьомий тур

Майнц – Боруссія 0:2

Голи: Свенссон, 27, Адеємі, 40

Майнц: Центнер, Ляйтш (Белль, 63), Ганше-Ольсен (Рісс, 69), да Кошта, Мвене, Відмер, Амірі (Мелоуні, 80), Сано, Лі Чже Сон (Норден, 63), Небель, Зіб (Вайпер, 80)

Боруссія: Кобель, Бенсебаїні, Шлоттербек, Антон, Свенссон, Нмеча (Беллінгем, 77), Забітцер (Гросс, 77), Коуту (Рюерсон, 69), Брандт, Байєр (Сільва, 87), Адеємі (Чуквуемека, 69)

Попередження: Амірі, Небель – Коуту

Вилучення: Центнер, 67

Вольфсбург – РБ Лейпциг 0:1

Гол: Бакайоко, 8

Санкт-Паулі – Баєр 1:2

Голи: Валь, 32 – Тапсоба, 25, Поку, 58