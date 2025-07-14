Сергій Стаднюк

Колишній тренер Дніпра, Металіста, Карпат і збірної України Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport.ua за підсумками фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 Челсі – ПСЖ (3:0) оцінив ймовірність трансферу захисника Борнмута та збірної України Іллі Забарного до парижан.

❓ Як відомо, французький гранд проявляє інтерес до українського стопера Іллі Забарного з англійського «Борнмута». На Ваш погляд, розгром в фіналі змусить ПСЖ оперативніше вирішувати питання з переходом Забарного?

💬 Коли згадати, як вчора парижани безпорадно діяли в обороні, то Ілля їм, дійсно, потрібен. Але, як мені відомо, в цій історії ще далеко до фінальної стадії, бо «Борнмут» не збирається зменшувати ціну за трансфер, а ПСЖ не хоче переплачувати, аби не порушити фінансовий фейр-плей.

Коли згадати, як вчора ПСЖ безпорадно діяв у обороні, то Забарний їм, дійсно, потрібен. Мирон Маркевич

Усі перипетії навколо фіналу Клубного чемпіонату світу, аналіз і огляд матчу – на сторінці події Челсі – ПСЖ на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Також Маркевич назвав головне розчарування Клубного чемпіонату світу та розкритикував ПСЖ після сенсаційної поразки у фіналі.