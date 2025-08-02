Павло Василенко

Не секрет, що час Марка-Андре тер Штегена в Барселоні поступово добігає кінця. Однак німець відмовляється залишати команду, що ускладнює ситуацію. Очікується, що переговори з воротарем розпочнуться найближчим часом.

Тер Штеген отримав серйозну травму коліна невдовзі після початку попереднього сезону Ла Ліги. Спочатку його замінив Інакі Пенья. Войцех Щенсни обійняв цю роль у січні. Поляк здобув величезне визнання в клубі зі столиці Каталонії.

Після повернення тер Штегена до повної форми, схема воротарів залишилася незмінною. Щенсни залишився номером один, але погані новини для німця на цьому не закінчилися. З приходом Жоана Гарсії він опустився на третє місце в ієрархії і не має майбутнього з каталонцями.

Протягом кількох днів керівництво Барселони працювало над розірванням своїх відносин з тер Штегеном. Однак сам гравець не має наміру залишати Каталонію. За останніми тижнями він, як повідомляється, відхилив кілька пропозицій. Одна з них, як повідомляється, була від Галатасарая, але вона не переконала 33-річного гравця підписати контракт.

За даними Sport.es, ситуація навколо воротаря стає дедалі серйознішою, оскільки вирішальна не лише його присутність у команді, а й фінансовий аспект. Оскільки контракт німця закінчується у 2028 році, до того часу він може заробити 42 мільйони євро.

ЗМІ повідомляють, що якщо відсутність тер Штегена триватиме довше чотирьох місяців, клуб матиме право виплатити 80% його зарплати. Це позитивно вплине на фінанси клубу та сприятиме підписанню контрактів з Маркусом Рашфордом, Жоаном Гарсією та Войцехом Щенсни.

Очікується, що Деку та тер Штеген проведуть переговори найближчими днями, зокрема одразу після повернення з тренувального табору в Азії. Спортивний директор Барселони хоче розпочати переговори щодо майбутнього німця. Якщо він відмовиться йти, метою буде зміна умов. Клуб не може дозволити собі виплатити таку велику суму запасному гравцеві.