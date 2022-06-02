Як українські військові дивилися матч з Шотландією і раділи голу Ярмоленка
Чи переконав гол? Скаути «Торіно» стежили за Довбиком на матчі Шотландія – Україна
Форвард «синьо-жовтих» поставив крапку в важливій грі
10:13
Артем Довбик / Фото - УАФ
Збірна України здобула перемогу в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії (3:1). Крапку в матчі поставив нападник артем Довбик.
Стало відомо, що на грі були присутні скаути «Торіно». Про це повідомила журналістка Влада Седан в ефірі телеканалу Футбол.
Раніше повідомлялося, що італійський клуб планує підписати Довбика в разі продажу Андреа Белотті. Скаути стежили саме за форвардом «Дніпра-1».
Нагадаємо, колишній тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на перемогу екс-підопічних.
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