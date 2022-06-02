Чи переконав гол? Скаути «Торіно» стежили за Довбиком на матчі Шотландія – Україна

Форвард «синьо-жовтих» поставив крапку в важливій грі

Артем Довбик / Фото - УАФ

Збірна України здобула перемогу в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії (3:1). Крапку в матчі поставив нападник артем Довбик.

Стало відомо, що на грі були присутні скаути «Торіно». Про це повідомила журналістка Влада Седан в ефірі телеканалу Футбол.

Раніше повідомлялося, що італійський клуб планує підписати Довбика в разі продажу Андреа Белотті. Скаути стежили саме за форвардом «Дніпра-1».

Нагадаємо, колишній тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на перемогу екс-підопічних.