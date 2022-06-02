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Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»

Легенда українського футболу привітав команду Петракова
Футбол Збірна України
08:58
Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко в Instagram привітав команду Олександра Петракова з перемогою над Шотландією (3:1) в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022.

«Вітаю збірну України з перемогою!!! Це було неймовірно, дуже важлива перемога! Слава Україні!»

Відео голів і огляд матчу Шотландія - Україна.

Нагадаємо, Андрію Ярмоленко залишилося всього три голи, щоб наздогнати Шевченка в списку бомбардирів національної команди.

Карен Агабекян
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Андрій Шевченко

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