Шевченко підтримав збірну України напередодні матчу кваліфікації ЧС-2022 з Шотландією
Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»
Легенда українського футболу привітав команду Петракова
08:58
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко в Instagram привітав команду Олександра Петракова з перемогою над Шотландією (3:1) в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022.
«Вітаю збірну України з перемогою!!! Це було неймовірно, дуже важлива перемога! Слава Україні!»
Відео голів і огляд матчу Шотландія - Україна.
Нагадаємо, Андрію Ярмоленко залишилося всього три голи, щоб наздогнати Шевченка в списку бомбардирів національної команди.
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