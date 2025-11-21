Сергій Разумовський

Виконавчий комітет Української асоціації футболу до жеребкування плей-оф ЧС-2026 не ухвалював жодних рішень щодо місця проведення домашніх матчів у 2026 році. Про це повідомило видання Український футбол з посиланням на УАФ.

Зараз в асоціації аналізуватимуть усі можливі варіанти, проводитимуть перемовини з представниками інших країн та власниками стадіонів. І вже за підсумками цього буде обрано найоптимальнішу локацію для проведення поєдинків та розміщення тренувального табору у березні.

Півфінальний матч плей-оф відбору ЧС-2026 Україна – Швеція запланований на 26 березня. Переможець цієї зустрічі 31-го числа зіграє у фіналі плей-оф проти Польщі або Албанії. Останній свій поєдинок проти Ісландії (2:0) збірна України провела у Варшаві.

