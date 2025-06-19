Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо після поразки молодіжної команди у матчі заключного туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів (0:2) і вильоту з турніру відповів, чи варто звільняти наставника «синьо-жовтих» Унаї Мельгосу.

Після того, як рахунок став 2:0 на користь нідерландців, я перестав дивитись. У мене нерви не витримали. Скільки вже було сказано про гру в обороні, надійність в діях та концентрацію, але… Найголовніше – забити м’яч першими. Однак у вчорашній зустрічі вийшло все навпаки: першими пропустили – і все.

Я не можу казати, що потрібно відправляти Сергія Реброва, того ж Мельгосу чи ще когось. Я, до речі, захищав Реброва в одній з публікацій. Щодо нашої молодіжної збірної, то нема з ким грати. Хоча усі футболісти начебто вже мають певний досвід виступів у клубах еліти, але...

Кому можна довірити «молодіжку»? Не знаю. Зараз стільки людей, у тому числі й молодих тренерів, які сидять без роботи. На мою думку, перш за все треба мати матеріал. Матеріал, з якого можна щось ліпити, – сказав Сабо в інтерв’ю Sport.ua.