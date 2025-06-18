У своєму третьому поєдинку на Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України поступилася Нідерландам (0:2). Після закінчення матчу наставник синьо-жовтих Унаї Мельгоса прокоментував його результат.

«Це був дуже складний поєдинок, адже ми добре знали високий рівень збірної Нідерландів. В емоційному плані ми розуміли, що або проходимо далі, або вирушаємо додому. Звісно, результат не той, на який ми очікували.

Я думаю, що ми добре розпочали, але в таких матчах багато що вирішують помилки в необов’язкових ситуаціях. Адже потім дуже важко повернутися в гру. Це питання до всіх гравців, а не лише до когось одного чи до однієї ситуації.

Ми маємо розуміти, що Батагов грав не на своїй позиції. У нас були проблеми з певними виконавцями. Ми не могли розраховувати на Салюка, бо він травмувався на вчорашньому тренуванні. Нам треба було адаптуватися. Це було нелегко для Батагова, хоч він і старався.

Я можу підсумувати весь турнір. Кваліфікація була дуже хорошою. Тут у матчі з данцями в нас були шанси, ми заслуговували на більше. Є речі, які треба виправляти», – цитує Мельгосу пресслужба УАФ.