Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич підбив підсумки півфіналу Ліги чемпіонів між Арсеналом і Атлетико Мадрид (1:1; 1:0).

Минулого тижня я спрогнозував, що долю протистояння в Лондоні вирішить один забитий м'яч. Так й сталося. Вважаю, що «каноніри» заслужено взяли гору, бо були переконливішими в усіх фазах: завдали більше ударів, значно переважали гостей у створенні моментів, які могли завершитися взяттям воріт. Тому все справедливо.

«Атлетико» вже впродовж багатьох років під орудою Дієго Сімеоне робить ставку на гру від оборони. А вчора лондонці продемонстрували зразкову дисципліну в захисті й практично не дозволили супернику нічого створити біля своїх володінь.

Взагалі «Арсенал» справив сильне враження своєю збалансованістю: був надійний в обороні, креативним в середині поля, агресивним в наступі. Щоправда, в АПЛ він більше заточений на атаку, а в Лізі чемпіонів часто грає по результату. Хоча вчора міг забити більше й вбити інтригу значно раніше.

Мадридці не створили якихось проблем «Арсеналу», який вміло контролював перебіг подій на полі. Слід відзначити, що вчасним було повернення в стрій Едегора та Сака, все ж, керманич «канонірів» Мікель Артета в поточному сезоні може розраховувати на 17-18 виконавців. Це не так вже й багато, враховуючи травми та дискваліфікації.

«Атлетико» грає з оглядкою на тил, переважно розраховуючи на помилку опонента та домашні заготовки при розіграші стандартних положень. В «Арсенала» якісніший підбір виконавців, вища командна швидкість, вишукані комбінації з використанням флангів й атак другим темпом. Тому я задоволений, що саме «Арсенал» виборов путівку до Будапешта, – підсумував Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.