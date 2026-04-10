Сергій Разумовський

Донецький Шахтар підходить до матчу-відповіді з АЗ із дуже переконливою історичною статистикою. У єврокубках гірники ще жодного разу не вилітали зі стадії плей-оф у тих випадках, коли вигравали перший матч двоматчевого протистояння з різницею у три або більше м’ячів.

До нинішнього протистояння з АЗ таких випадків в історії Шахтаря було 10. У восьми з них донецький клуб перемагав у першій грі з різницею у три м’ячі, ще один раз — у чотири, і ще один — у шість м’ячів. У всіх цих протистояннях команда зберігала перевагу та проходила далі.

Перший чвертьфінальний матч Ліги конференцій проти АЗ завершився перемогою Шахтаря з рахунком 3:0, тож тепер це протистояння може стати 11-м подібним випадком у клубній єврокубковій історії.

Цікаво, що лише один раз Шахтар програвав матч-відповідь після того, як забивав супернику щонайменше три м’ячі у першій грі. Це сталося у 2001 році в Лізі чемпіонів у протистоянні з Лугано: після домашньої перемоги 3:0 гірники поступилися в другому матчі 1:2, однак усе одно впевнено вийшли далі за сумою двох зустрічей.

Нагадаємо, Перемога Шахтаря дозволила Україні випередити Румунію у таблицю коефіцієнтів UEFA.