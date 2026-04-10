Денис Сєдашов

Перемога Шахтаря над АЗ (3:0) принесла Україні 0.500 бала у таблицю коефіцієнтів UEFA. Це дозволило обійти Румунію та вийти на 24 позицію в п'ятирічному заліку з показником 25.537 бала.

Для покращення квоти в Лізі чемпіонів сезону 2027/28 (старт із Q2 замість Q1) Україні необхідно посісти 23 місце, на якому наразі перебуває Сербія (25.750). Оскільки сербські та румунські клуби завершили виступи, для випередження конкурентів Шахтарю достатньо здобути одну нічию в матчах, що залишилися.

У разі поразки від АЗ у матчі-відповіді Україна отримає лише 0.125 бала за вихід до півфіналу Ліги конференцій, чого недостатньо для обходу Сербії.

«Я просто щасливий»: Ахметов — про емоції після перемоги Шахтаря.