Сергій Разумовський

Бразильська конфедерація футболу повідомила про стан здоров’я нападника збірної Бразилії Неймара перед стартом чемпіонату світу 2026 року. За інформацією від CBF, у понеділок 34-річний футболіст пройшов МРТ-обстеження.

Його результати показали позитивну динаміку у процесі лікування. У федерації зазначили, що відновлення Неймара проходить у межах очікуваних параметрів. У заяві також йдеться, що гравець продовжить реабілітацію та фізичну підготовку за планом, який для нього розробив медичний штаб збірної Бразилії.

Неймар потрапив до заявки національної команди на ЧС-2026, однак раніше повідомлялося, що його участь у першому матчі турніру залишається під питанням. Тренерський штаб уважно стежитиме за станом форварда перед стартовою грою.

У нинішньому сезоні Неймар виступає за Сантос. У складі бразильського клубу він провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.

Збірна Бразилії розпочне виступ на чемпіонаті світу 14 червня матчем проти Марокко. Другий поєдинок групового етапу команда проведе 20 червня проти Гаїті.

Раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті визначив роль Неймара в команді та зробив важливу заяву щодо футболіста перед ЧС-2026.