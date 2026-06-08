Павло Василенко

На матч-відкриття чемпіонату світу 11 червня між Мексикою та Південно-Африканською Республікою може вплинути грозова буря, що насувається, попередила влада Мексики. Прогноз погоди передбачає помаранчевий код, а над столицею Мехіко очікуються проливні дощі. В останні дні вулиці міста кілька разів затоплювало через рясні дощі.

Матч розпочнеться о 13:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), а перед ним відбудеться годинний музичний спектакль за участю латиноамериканської діви Шакіри.

Грозові бурі та рясні дощі не є чимось незвичайним для Північної Америки в цю пору року. З цієї причини очікується, що частина матчів під час самого чемпіонату світу буде відкладена або зупинена, доки погода не заспокоїться.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.

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